الأحد 07-03-2021
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الأحد، 07-03-2021 12:34 م

شجار واعتداء على مضيفة... هبوط طائرة اضطرارياً في بلغاريا بسبب راكب - فيديو

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الوكيل الاخباري - قال مسؤولون بلغار يوم السبت إن طائرة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (أير فرانس) كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي هبطت اضطراريا في مطار صوفيا في نحو الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة بسبب سلوك أحد الركاب.

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وقال إيفيلو أنجيلوف المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران، بحسب رويترز. 

 



ودفع سلوكه العدواني قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا، ونُقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.


واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي. وقال أنجيلوف للصحفيين "نحقق في تصرفاته ودوافعه. لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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