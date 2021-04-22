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الخميس، 22-04-2021 09:18 م

شجاعة زوج أمام قط بري متوحش هاجم زوجته في أمريكا تحصد ملايين المشاهدات - فيديو

قط


الوكيل الإخباري - حصد مقطع فيديو متداول لزوج شجاع واجه قطا بريا مفترسا، هاجم زوجته، ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا.

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ويبدأ الفيديو بظهور الرجل أمام منزله وهو يلقي تحية الصباح على جارته أثناء ممارستها رياضة الجري في الحي الذي يقطنان به، ثم يقول إنه بحاجة إلى غسل سيارته، لكنه يفاجأ بزوجته وهي تصرخ بسبب هجوم قط عليها.


ويُسمع صوت الزوجة وهي تطالب زوجها بالركض خوفا من تعرضه لأذى، في الوقت الذي كان القط متشبثا بظهرها.


ولكن الزوج سارع بإنقاذ زوجته بمسك القط البري المتوحش بكلتا يديه لكي يبعده عنها، بينما ركضت الزوجة إلى المنزل للاختباء.


وبالفعل تمكن الرجل من إلقاء القط على بعد 10 أقدام، ولكنه ركض سريعا أسفل سيارته للاحتماء.


وحقق الفيديو حتى لحظة كتابة هذه السطور أكثر من 12 مليون مشاهدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.


وعلى الرغم من أن القطط البرية تميل إلى تجنب الناس، إلا أن المسعورة منها تميل إلى الهجوم عليهم.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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