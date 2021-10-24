شركة تخصص رحلات للأشخاص المرهقين للنوم في حافلاتها في الصين

الوكيل الإخباري-تقدم إحدى شركات الرحلات السياحية في هونغ كونغ حلاً فريدًا لمساعدة الركاب المرهقين على الحصول على قسط من النوم، عبر نقلهم بحافلاتها لمدة خمس ساعات.



تقدم الشركة تذاكر لأطول طريق للحافلات في هونغ كونغ، والذي يصل منطقة توين مون السريع بجزيرة لانتاو الشمالية، حيث يمكن للركاب النوم المتواصل في الحافلة.



يمكن للمسافرين الاختيار بين أربعة أنواع من الكبائن في الحافلة ذات الطابقين، حيث تتراوح أسعار التذاكر من 13 دولارًا إلى 51 دولارًا، تشمل وجبة طعام الغداء.



يجتمع الركاب في مطعم لتناول وجبة خاصة مؤلفة من صنفين من الطعام قبل ركوب الحافلة لبدء النوم. وتشمل محطات الحافلة شارع "هو وو"، وشاطئ بتر فلاي، ونفق تشيك لاب كوك، وبحير إنسبريشن.



يذكر بأن الشركة بدأت أول رحلة لها يوم السبت الماضي، وفق ما أورد موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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