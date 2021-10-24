الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

نقابة أصحاب محطات المحروقات تطالب بعدم رفع أسعار الكاز

فلسطين: 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا

مدعوون للمقابلات في دائرة قاضي القضاة - أسماء

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى الـ35 ألفا والوفيات لا تزال فوق الألف

الاردن يحذر الاحتلال الاسرائيلي من بناء وحدات استيطانية جديدة في فلسطين

صلح عمان تستمع لـ 9 شهود دفاع عن المتهمين بقضية مستشفى السَّلط

عويس لـ الوكيل : حفلات التخرج في الجامعات يجب أن تطبق ضمن بروتوكول صحي

عزايزة: نتطلع لتكرار نموذج الجسر العربي

الملك يتفقد مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة

الملك يبدأ الاثنين جولة تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة

الأحد، 24-10-2021 01:59 م

شركة تخصص رحلات للأشخاص المرهقين للنوم في حافلاتها في الصين

20211024143956496ZU


الوكيل الإخباري-تقدم إحدى شركات الرحلات السياحية في هونغ كونغ حلاً فريدًا لمساعدة الركاب المرهقين على الحصول على قسط من النوم، عبر نقلهم بحافلاتها لمدة خمس ساعات.

تقدم الشركة تذاكر لأطول طريق للحافلات في هونغ كونغ، والذي يصل منطقة توين مون السريع بجزيرة لانتاو الشمالية، حيث يمكن للركاب النوم المتواصل في الحافلة.

يمكن للمسافرين الاختيار بين أربعة أنواع من الكبائن في الحافلة ذات الطابقين، حيث تتراوح أسعار التذاكر من 13 دولارًا إلى 51 دولارًا، تشمل وجبة طعام الغداء.

يجتمع الركاب في مطعم لتناول وجبة خاصة مؤلفة من صنفين من الطعام قبل ركوب الحافلة لبدء النوم. وتشمل محطات الحافلة شارع "هو وو"، وشاطئ بتر فلاي، ونفق تشيك لاب كوك، وبحير إنسبريشن.

يذكر بأن الشركة بدأت أول رحلة لها يوم السبت الماضي، وفق ما أورد موقع "يو بي آي" الإلكتروني. 

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
57b42833eeff6

رجل ألباني يطلب من الشرطة الإيطالية سجنه هربا من زوجته

2021102414468966PI (1)

بالون كهربائي بحجم حبة العنب ينظم ضربات القلب

صنع_البسكويت_منزلياً

ماليزيا تفحص نتائج على خلفية اكتشاف مواد مسرطنة في بسكويت

bird-owl-eagle-owl-eurasian-eagle-siberian-owl-lighted-eyes-view-feather

لأول مرة منذ 150 عاما.. العثور على بومة شيللي النسر في غانا-صورة

تسخين-الطعام-في-الميكرويف-أصبح-شائعا-في-وقتنا-الحالي-800x549

أطباق الميلامين ليست مناسبة لأفران الميكروويف

hqdefault

قصة 4 سعوديات على حلبة مصارعة WWE - فيديو

أخبار متعلقة
مضيف

مضيف طيران دولي يحدد أسوأ أنواع الركاب