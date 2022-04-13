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الأربعاء، 13-04-2022 09:40 ص

شركة عملات مشفرة تجمع 87 مليون دولار من نجوم ومشاهير

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الوكيل الإخباري - جمعت شركة مون باي الناشئة للمدفوعات بالعملات المشفرة 87 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمرا من المشاهير، منهم المغني جاستن بيبر والمغني سنوب دوج ولاعبة التنس ماريا شارابوفا والممثل بروس ويليس، وذلك وسط نمو في دور الرموز غير القابلة للاستبدال (إن.إف.تي) في إنشاء المحتوى والتفاعل مع المعجبين.

وقالت مون باي اليوم الأربعاء إن الاستثمارات جاءت في إطار جولة التمويل الأولية للشركة، والتي تم الكشف عنها في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، والتي جعلت تقييم الشركة عند نحو 3.4 مليار دولار.

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وقال ألكس ماكدوجال العضو المنتدب في ثري.آي.كيو ديجيتال أستس لإدارة الصناديق إن أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الأصول المشفرة استقطبت تمويل رأسمال مجازفا بأكثر من 12.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.


وقال رئيس مون باي التنفيذي إيفان سوتو-رايت إن الشركة التي تقدم بنية تحتية للمدفوعات في معاملات الأصول المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال تتوقع زيادة استخدام منشئي المحتوى لرموز إن.إف.تي لتسويق أعمالهم والتفاعل مع المعجبين.


الرموز غير القابلة للاستبدال هي نوع من الأصول المشفرة يستخدم تقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين) لتسجيل ملكية ملفات رقمية، والتي قد تكون صورة أو مقطع فيديو أو نصا.

 

البيان 

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