ألمانيا..سيدة تعثر على كاميرا مراقبة مخفية في مكان غير متوقع بحمام غرفة الفندق

الوكيل الإخباري - وثقت فتاة تدعى saba_partow عبر هاتفها الشخصي، عثورها على كاميرا مخفية صغيرة، في حمام غرفة أحد الفنادق، أثناء إقامتها به. ونشرت saba» عبر حسابها الشخصي على تيك توك، مقطع الفيديو الذي وثقت من خلاله لحظة عثورها على الكاميرا المخفية في صنبور المياه الخاص بـ البانيو.

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وحذرت «saba» متابعيها وكتبت عبر الفيديو : «تحقق دائمًا من غرفتك وابحث عن الكاميرات الخفية». وحقق الفيديو المتداول، نحو أكثر من 150 ألف مشاهدة، إلى جانب مئات التعليقات والمشاركات. وتنوعت تعليقات المتابعين بين «أتصلي الشرطة» و «حالة جديدة من انعدام الأمان» و «هذا يعني أننا يتم تصويرنا في كل مكان بطريقة أو بأخرى».

بينما سأل أحد المتابعين عبر التعليقات، عن مكان الفندق فأجبته «saba» بأنه يقع في ألمانيا. وسألت أحد المتابعات عن الفائدة من وضع الكاميرات في غرف الفنادق،

فأجابتها «saba» وقالت: «لتسجيل ومشاهدة الناس!». وينتظر المتابعين كما أشاروا في التعليقات إلى مستجدات تعامل «saba» مع واقعة العثور على كاميرا في حمام غرفتها بالفندق.

المصري اليوم لايت