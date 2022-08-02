الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لتلافي الاستغلال .. مطالب بوضع تسعيرة واضحة للونشات في الأردن

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

انطلاق فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول

بعد تدهور حالته الصحية .. وافد مصري يناشد وزارة العمل

الثلاثاء، 02-08-2022 09:49 ص

صور .. شاب محروم من التوظيف بسبب شكله الطفولي في الصين !

ف


الوكيل الإخباري-جذب شاب صيني يبلغ من العمر 27 عامًا الأنظار؛ بسبب محنته المتمثلة في صعوبة الحصول على وظيفة تمكنه من استكمال علاج والده المريض. وكان السبب يرجع لرفضه هو شكله الذي يشبه الأطفال إلى حد كبير.

ويواجه الشاب الذي يُدعى ”ماو شنغ“ من مدينة دونغقوان الصينية، صعوبة في العثور على وظيفة لأنه يبدو وكأنه طفل أكثر من كونه رجلا رغم أنه في أواخر العشرينيات.

وقال ”ماو“ إن أصحاب الأعمال يرفضون توظيفه بسبب مظهره الطفولي، إذ يعتقدون أن عمره لم يتجاوز الثانية عشرة، حسبما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

اضافة اعلان

 

ووفق الصحيفة فإن ”مظهره الذي يشبه الطفل يثير الدهشة، واتهمه العديد من أصحاب العمل بالكذب بشأن عمره بسبب بنيته الصغيرة ووجهه الطفولي“.
وبسبب هذا الفيديو، تمكن ”ماو“ من جذب تعاطف الأشخاص وتواصل معه الكثير من رواد الأعمال وعرضوا عليه وظائف.


وقال الشاب الصيني إن ”البعض الآخر لم يمنحوه فرصة العمل؛ لأنهم يخشون من أن يتم استجوابهم من قبل السلطات على إثر انتهاك قوانين عمالة الأطفال“.

 

وجذبت محنته اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك مقطعا عبر الإنترنت يتحدث فيه عن إحباطه من عدم العثور على وظيفة.



 

 

ارم نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111111111

طفل يسبح في سيول الإمارات -فيديو

siddog-09

ملابس بمراوح للكلاب والقطط لحمايتها من الحر.. صور

66666666666666

حالة نادرة في العالم .. "جنين داخل جنين" يصيب الأطباء بحالة من الدهشة في مصر!

2222222222222222222

أغنى رجل في العالم يبني مطارا خاصاً به في تكساس

11111111111111111

دراسة : الكلاب تستطيع الرؤية بأنوفها

47-081257-car-brakes-vibration-speed_700x400

انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات

أخبار متعلقة
ط

موجة حر استثنائية تضرب دول العالم

ايس-كريم-الطيبين-بالكريمة-

جدل في الصين حول مثلجات لا تذوب بالحرارة والشركة المصنعة توضح المكونات !