صور .. شاب محروم من التوظيف بسبب شكله الطفولي في الصين !

الوكيل الإخباري-جذب شاب صيني يبلغ من العمر 27 عامًا الأنظار؛ بسبب محنته المتمثلة في صعوبة الحصول على وظيفة تمكنه من استكمال علاج والده المريض. وكان السبب يرجع لرفضه هو شكله الذي يشبه الأطفال إلى حد كبير.



ويواجه الشاب الذي يُدعى ”ماو شنغ“ من مدينة دونغقوان الصينية، صعوبة في العثور على وظيفة لأنه يبدو وكأنه طفل أكثر من كونه رجلا رغم أنه في أواخر العشرينيات.



وقال ”ماو“ إن أصحاب الأعمال يرفضون توظيفه بسبب مظهره الطفولي، إذ يعتقدون أن عمره لم يتجاوز الثانية عشرة، حسبما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

اضافة اعلان

ووفق الصحيفة فإن ”مظهره الذي يشبه الطفل يثير الدهشة، واتهمه العديد من أصحاب العمل بالكذب بشأن عمره بسبب بنيته الصغيرة ووجهه الطفولي“.

وبسبب هذا الفيديو، تمكن ”ماو“ من جذب تعاطف الأشخاص وتواصل معه الكثير من رواد الأعمال وعرضوا عليه وظائف.



وقال الشاب الصيني إن ”البعض الآخر لم يمنحوه فرصة العمل؛ لأنهم يخشون من أن يتم استجوابهم من قبل السلطات على إثر انتهاك قوانين عمالة الأطفال“.

وجذبت محنته اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك مقطعا عبر الإنترنت يتحدث فيه عن إحباطه من عدم العثور على وظيفة.











ارم نيوز

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة