طفل فيديو الموزة الشهير يلتقي والده في مشهد إنساني مهيب

الوكيل الإخباري - تمكن فريق ملهم التطوعي، الذي ينشط في الأعمال الإغاثية شمال سوريا، من العثور على والد الطفل، الذي ظهر في مقطع مصور قبل أيام، ولقي تفاعلًا عالميًّا، بعد انتشاله من تحت ركام أحد المباني الذي تضرر بفعل الزلزال.

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وقال الفريق في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بفضل الله، تم العثور على والد الطفل الذي تفاعل وتعاطف معه الجميع. شكرًا لكل مَن قدم دعوةً صادقة للمتضررين والمصابين”، مرفقًا إحداهن للطفل بعد أن تسلمه والده، وبدا عليه التحسن، عقب ظهوره في المقطع السابق، متعرضًا لبعض الإصابات ويعاني من الإعياء.



ولقي المقطع الذي انتشر للطفل، تفاعلًا واسعًا، واكتسب تعاطفًا على مستوى عالمي، وبدا فيه يتناول قطعةً من الموز، لمواجهة الجوع الذي أصابه بعد الحادثة.

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