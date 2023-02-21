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الثلاثاء، 21-02-2023 02:43 م

ظاهرة غريبة أربكت الجميع.. شاهد ما حدث في سماء سوريا وتركيا لحظة الزلزال

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الوكيل الإخباري - ظاهرةٌ غريبة حدثت بالتزامن مع الزلازل في سوريا وتركيا؛ حيث سجلت الكاميرات أضواء زرقاء ساطعة تُشبه البرق في المناطق المتضررة؛ الأمر الذي أربَكَ المشاهدين؛ فتضاربت التفسيرات بين كونها عاصفة رعدية أو انفجارًا بخطوط الكهرباء.

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وحسب تقرير على موقع “روسيا اليوم”، فآخر مرة تم رصد هذه الأضواء كانت مساء أمس الاثنين، قبل الزلزال الجديد الذي هز هاتاي التركية؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تُوَثق لحظة ظهور الوميض الغامض الذي لاحظه سكان اللاذقية السورية والمناطق الحدودية لتركيا؛ مؤكدين أن ذلك الضوء تزامَنَ مع حدوث الزلزال، وربما ينبأ بحدوث زلزال جديد مدمر.

 

 

 

روسيا اليوم 

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