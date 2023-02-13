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الإثنين، 13-02-2023 10:45 ص

بعد الزلزال المدمر.. علماء يطورون نموذجا 'يتوقع الكارثة'

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الوكيل الإخباري - ابتكر العلماء نموذجاً جديداً قد يتوقع متى وأين يضرب الزلزال المقبل؟، وذلك بعد أيام فقط من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة الذي هز تركيا وسوريا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 ألف شخص، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

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وقد طوّر النموذج فريق من علماء الزلازل في جامعة نورث وسترن، ويأخذ النموذج في الاعتبار الترتيب المحدد للزلازل السابقة وتوقيتها بدلاً من الاعتماد فقط على متوسط الوقت بين الزلازل الماضية.


وتشرح هذه الطريقة أيضاً سبب ميل الزلازل إلى الظهور في مجموعات.

 

البيان 

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