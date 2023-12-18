عاصفة قوية تزيح طائرة متوقفة من مكانها في مطار الأرجنتين - فيديو

الوكيل الإخباري - تسببت رياح قوية في الأرجنتين بتحريك طائرة وقلب درج صعود الركاب في مطار بوينس آيرس .
وكتب الموقع: "في إحدى اللقطات، يظهر كيف تحركت إحدى طائرات شركة الطيران الأرجنتينية "Aerolineas Argentinas"، التي كانت مركونة على أرض المطار بفعل الرياح، كما يظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بعد اصطدام جناح الطائرة به".
وأشار التقرير إلى أن عدة رحلات دولية وداخلية تم إلغاؤها وتوجيهها إلى مدن أخرى بسبب العاصفة.
Strong storm in Buenos Aires damages planes and the terminal building of the Aeroparque Airport. #tormenta #BuenosAires #Argentina pic.twitter.com/edC5vdOmGe— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) December 17, 2023
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