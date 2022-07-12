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الثلاثاء، 12-07-2022 11:03 ص

عروسان أمريكيان يوزعان الوجبات على المدعوين حسب قيمة هداياهم

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الوكيل الإخباري-أصبحت حفلات الزفاف باهظة الثمن حيث تكلف العروسين مبالغ كبيرة، لذا ليس من المستغرب أنه عندما يتعلق الأمر بالهدايا، يقول معظم المتزوجين حديثًا إنهم يفضلون النقود.

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لكن عروس قررت هي وعريسها أن يقدما لضيوفهما وجبات على شروط ووفقا للهدايا  التي سيقومون بتقديمها للعروسين، فكلما كانت الهدية ثمينة وباهظة كلما حصل صاحب الهدية على طعام ممتاز.

فالضيوف الذين كانوا على استعداد لدفع أكثر من 2000 جنيه إسترليني للزوجين سيتمكنون من الحصول على وجبات من النوع الفاخر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان أحد ضيوف العروسين قد نشر الخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمت مشاركة صورة من القائمة المتدرجة لاحقًا على منتدى Reddit الخاص بالزفاف حيث أطلق المستخدمون على الزوجين الأمريكيين لقب "مبتذل".


وأوضح المنشور إن الضيوف الذين قدموا "هدية محبة" تصل إلى 190 جنيهًا إسترلينيًا كان بإمكانهم تناول الدجاج المشوي أو سمك لوجبتهم الرئيسية.


في هذه الأثناء ، كانت هناك فئة "فضية" متاحة لأولئك الذين دفعوا مبلغ 385 جنيهًا إسترلينيًا للزوجين ، ويمكن لهؤلاء الضيوف الكرماء الاختيار من بين شرائح اللحم أو السلمون المسلوق.


إذا كنت ترغب في الاختيار من الفئة "الذهبية"، فيجب أن تكون على استعداد لإهداء ما بين 386 جنيهًا إسترلينيًا و 770 جنيهًا إسترلينيًا للزوجين، وإذا كنت على استعداد لدفع النقود، فستتمتع برفاهية الاستمتاع بقطعة سمك فيليه أو ذيل الكركند في حفل الزفاف.

 

صدى البلد

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