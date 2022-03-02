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الأربعاء، 02-03-2022 02:13 م

علماء سويسريون يكشفون عن طاهٍ آلي بقيمة 240 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - وقد ظهر الروبوت الذي تكلف تطويره ما يصل إلى 240 ألف جنيه إسترليني في معرض باريس الدولي للزراعة، أحد أكبر معارض إنتاج الغذاء في العالم.

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وأوضح نيكولاس فونتين، المدير المشارك في تجهيز الروبوت لوكالة "فرانس برس"، أن الروبوت الآلي استغرق ما يقرب من عامين في الإعداد، مضيفاً إنهم رغبوا بإنجاز مشروع يجمع بين الابتكار والتقاليد السويسرية.


وعند رؤية طريقة عمل الشيف الذي أطلق عليه اسم Bouebot، يشعر الحضور بسعادة غامرة من الاحتمالات المستقبلية لمثل هذه التكنولوجيا، في حين قد يشعر آخرون بالقلق من الآلات التي تتعدى على المجال البشري.

 

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