الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: وفاة و2103 إصابة بجدري القرود حول العالم

مهرجان جرش ينطلق ب ٢٨ تموز وتامر حسني وعاصي الحلاني أبرز المشاركين

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار

بحث إمكانية استقدام عاملات منازل من بورما

التنمية: الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة لرعاية الأطفال

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر في زيارة عمل

التعامل مع 151 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

3 دول عربية الأكثر حرارة في العالم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

الأحد، 19-06-2022 12:55 م

فيديو .. بايدن يسقط عن دراجته امام جمع من الصحفيين

WhatsApp Image 2022-06-19 at 12.53.58 PM


الوكيل الإخباري-سقط الرئيس الأميركي جو بايدن من فوق دراجته، يوم أمس السبت، أثناء توقفه لتحية أنصاره خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، قبل أن يتدخل حراسه لمساعدته على الوقوف.

ونهض الرئيس الأميركي بايدن على الفور ولم يصب بأي أذى على ما يبدو.

وقال بايدن (79 عاما) بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحفيين "أنا بخير.. لقد علقت قدمي".

اضافة اعلان

 

 

الجزيرة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

ولادة جدي بأطول أذن في العالم .. صور وفيديو

image

تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر

Restaurant_Näsinneula

أمريكا .. وجبة غداء مع رجل أعمال مقابل 19 مليون دولار -صورة

image

أمريكا .. الحكم المؤبد لكاتبة مقال "كيف تقتلين زوجك"؟

000_8ZC4J4

صورة .. تحدي على الـ " تيك توك " ينتهي بنقل طفلة الى المستشفى في بريطانيا

عريس-يكتشف-مفاجأه-تحت-فستان-زفاف-العروسة2

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم ..صور