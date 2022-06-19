فيديو .. بايدن يسقط عن دراجته امام جمع من الصحفيين

الوكيل الإخباري-سقط الرئيس الأميركي جو بايدن من فوق دراجته، يوم أمس السبت، أثناء توقفه لتحية أنصاره خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، قبل أن يتدخل حراسه لمساعدته على الوقوف.



ونهض الرئيس الأميركي بايدن على الفور ولم يصب بأي أذى على ما يبدو.



وقال بايدن (79 عاما) بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحفيين "أنا بخير.. لقد علقت قدمي".

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الجزيرة