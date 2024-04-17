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الأربعاء، 17-04-2024 11:07 ص

فيديو متداول.. هل نُقلت "توابيت فراعنة" عبر أنفاق مترو القاهرة؟

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الوكيل الإخباري - يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يوثق نقل توابيت مومياوات على خط شبكة أنفاق المترو في القاهرة.

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وأكد كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار بمصر، مجدي شاكر، لوسائل إعلام مصرية أن ما يُتداول غير صحيح و"الفيديو مركّب".

 

ويمكن العثور على الفيديو الأصلي منشوراً على صفحة مصمّم عبر تطبيق إنستغرام.


وأشار صاحب الحساب في تعليقه إلى أن الفيديو "ليس حقيقياً"، وأنه صممه بواسطة "تقنية CGI" التي تمزج بين برامج الأبعاد الثلاثية ومقاطع الفيديو الحقيقية.

 

 

 

لبنان 24

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