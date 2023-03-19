فيديو مروع في البيرو.. أصرّت على تصوير انهيار صخري حتى وقعت الكارثة!

الوكيل الإخباري - لقيت امرأة من البيرو حتفها خلال محاولتها توثيق انهيار صخري في أحد المناطق، حيث وجدت ميتة تحت الصخور المنهارة.

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ووفقاً لمقطع فيديو وثقه أحد السكان الشاهدين على الحادثة، تظهر المرأة وهي تقف أمام حافة الجبل القابل للانهيار، تتعالى حولها الأصوات المحذرة لضرورة الابتعاد قبل وقوع الكارثة.

ولكن كما يبدو في المقطع، فإن المرأة رفضت كل تلك التحذيرات، وظلت تصور حتى النهاية فجرفتها الصخور ووجدها أفراد الدفاع المدني ميتة أسفل الجبل.