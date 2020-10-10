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السبت، 10-10-2020 10:45 ص

فيديو يحبس الأنفاس... سمكة قرش تكاد تلتهم راكب أمواج

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الوكيل الاخباري - التقطت كاميرات طائرة مسيرة مقطع فيديو لبطل ركوب الأمواج، مات ويلكنسون، حيث اقتربت منه سمكة قرش ضخمة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

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وكان ويلكنسون على مسافة 733 كيلومترا شمالي سيدني، عندما اقتربت منه سمكة القرش من الخلف حتى المسافة صفر، ثم مرت تحت لوح التزلج.


وتوضح اللقطات كيف دار القرش الأبيض حول ويلكنسون، واقترب من قدميه المتدليتين في الماء ثم التف ليرحل.

 



وقال ويلكنسون عن الواقعة: "سمعت ضجيجا، ولكن عندما نظرت حولي لم أجد شيئا".
وأتم راكب الأمواج الشهير "عمال الإنقاذ هبطوا بالدرون وأخبروني بوجود القرش، مطالبين إياي بالعودة إلى الشاطئ فورا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك 




 




 

 


 

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