قبعة لنابليون تطرح في مزاد بـ600 ألف يورو - صورة

الوكيل الإخباري - تشكّل قبّعة لنابليون بونابرت محور مزاد على الإنترنت تنظمه دار "سوذبيز" بين 15 و22 سبتمبر، بمناسبة مرور مئتي عام على وفاة إمبراطور فرنسا.



ويقدّر السعر الأولي لهذه القبّعة ذات القرنين ما بين 400 ألف و600 ألف يورو، وفق ما جاء في بيان صادر عن دار المزادات البريطانية.

اضافة اعلان



وعُثر على 19 قبّعة من النوع نفسه تسنّى إثبات صحّة نسبها إلى نابليون بونابرت.

ويعتقد الخبراء أن القطعة التي تعرضها "سوذبيز" للبيع كانت على رأس الإمبراطور خلال حملة 1807 المكلّلة بالنصر (بروسيا وبولندا) وخلال إبرام معاهدتي تيلسيت بين نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول.



وفي العام 1814، اشترى السياسي الاسكتلندي سير مايكل شوو ستيوارت هذه القبّعة التي بقيت ضمن عائلته جيلا بعد جيل.



ويثير الاحتفاء بذكرى مرور مئتي عام على وفاة نابليون في الخامس من مايو 1821 في جزيرة القديسة هيلانة جدلا في فرنسا، بين مؤيدي هذه الفكرة الذين يشيدون بنفاذ بصيرته العسكرية وأسس "الدولة الحديثة" التي أرساها من جهة، ومعارضيها الذين ينددون بمئات آلاف القتلى في حملاته العسكرية وقراره إعادة الاستعباد من جهة أخرى.





المصدر - البيان