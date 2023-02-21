كيفية تحضير كيس الزلزال؟ ماذا يجب أن يكون في حقيبة الزلزال

الوكيل الإخباري - بعد الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا ، سارع المواطنون في إجراء البحوث حول إعداد أكياس الزلازل.

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وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ على الموقع الإلكتروني توصيات إعلامية نشرتها بهذا الخصوص.



وقالت صحيفة منيت وفق ما ترجمته نيوترك بوست أن مخاوف المواطنين زادت بشأن الزلزال بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة والذي وقع في ولاية هطاي جنوب تركيا.



ولفتت إلى أن المواطنين بدأوا بالبحث عن التدابير الواجب اتخاذها وذلك بإجراء أبحاث حول إعداد أكياس الزلازل.

وأعلنت الإدارة أن هناك معلومات مفصلة على موقع إدارة الكوارث والطوارئ للمواطنين الذين يتساءلون عما يجب أن تحتوي حقيبة الزلزال.



وقالت في أول 72 ساعة بعد الزلزال ، يتم تجهيز حقيبة الكوارث والطوارئ للاحتفاظ بالاحتياجات العاجلة والوثائق القيمة حتى وصول فرق الإغاثة ، وأحيانًا يمكن أن تنقذ حياة المواطنين.



بالإضافة إلى المواد التي قد تكون مطلوبة في الحقيبة ، يجب توفير الاحتياجات الضرورية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والحيوانات الأليفة.



وبينت أنه نظرًا لوجود خطر عدم القدرة على الوصول إلى الأماكن التي يمكنهم فيها الحصول على الاحتياجات العاجلة والطعام والمشروبات بعد الكارثة ، فلا ينبغي تخطي هذه التفاصيل في الحقيبة.



وأكدت الإدارة على أنه من المهم أيضًا أن تكون الحقيبة موجودة في مكان يسهل الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري فحص جميع المواد الموجودة في الكيس على فترات منتظمة والتأكد من عدم تلف الأطعمة والمشروبات.



وفقًا لاقتراحات إدارة الكوارث والطوارئ بشأن ما يجب وضعه في كيس الزلزال ، يجب تضمين الأطعمة مثل الأطعمة المعلبة والفواكه المجففة ودبس الطحينة وعصير الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وفيتامينات وكربوهيدرات ، وتمنع فقدان الماء ولا تتدهور.



بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بتضمين نسخ مصورة من المستندات المهمة التي لن تتبادر إلى الذهن على الفور ولكن يجب العثور عليها في الحقيبة فيما يتعلق بكيفية تحضير حقيبة الزلزال.



وتشمل بطاقات الهوية وسندات الملكية والتأمين ووثائق الترخيص والسياسة الإلزامية للزلازل والدبلوم وجواز السفر والدفتر المصرفي والسجل الصحي للحيوانات الأليفة.



وأوصت بتضمين الحقيبة مواد النظافة فهي مهمة أيضا مثل الصابون والمطهر وفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان والمناديل المبللة وورق التواليت والفوط الصحية.



بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى عدة إسعافات أولية ، كيس نوم أو بطانية ، ورقة ، قلم ، سكين جيب ، صافرة ، مقص صغير ، مصباح يدوي وبطارية احتياطية.

وكالة نيو ترك بوست