كيف تزيلين العلكة من شعرك دون مقص؟

الوكيل الإخباري - من المشكلات المزعجة التي تصادفها بعض النساء من وقت لآخر هي التصاق العلكة في خصل شعرهن ؛ ما يضعهن أمام اختبار صعب لإزالة العلكة دون المساس بشعرهن.

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ونظرًا لمدى الضيق الذي تشعر به النساء حال اضطرارهن لقص شعرهن من أجل إزالة العلكة بعد فشل كل المحاولات، فإننا نوضح في هذا المقال مجموعة طرق فعالة يمكنك الاستفادة منها بهذا الخصوص لو تعرضت لذلك الموقف المثير للانزعاج، وحينها ستتخلصين من العلكة بسهولة.



إليك طرقا مجربة تساعدك على إزالة العلكة من شعرك دون استخدام المقص:



1- الخل

يقدّم الخل العديد من المزايا بالنسبة للخصل، بما في ذلك إزالة العلكة غير المرغوب فيها، لأن الحمضية تفيد في إذابة العلكة، ثم تُسهّل عملية إزالتها على أفضل ما يكون.

ويمكنك استخدام الخل بمفرده أو مزجه مع الماء، على حسب نوع شعرك، علما بأن الخل المخفف بالماء هو الخيار الألطف مع الشعر الناعم، الشعر المصبوغ أو الشعر الذي كان مصابًا بتلف فيما سبق.



2- مكعبات الثلج

واحدة من أفضل الطرق التي يمكنك الاستعانة بها لضمان إزالة العلكة من الشعر بكل سهولة، إذ ثبت أن تعريض العلكة لأجواء باردة تصل لمرحلة التجميد تساعد على تصلبها بدلًا من التصاقها.

3- الزيوت الطبيعية

يمكن للزيوت الطبيعية، مثل: زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الخضروات، أن تساعد على تقليل درجة التصاق العلكة، وهو ما يجعلها مثالية لإزالة العلكة غير المرغوب فيها من خصل الشعر.



4- زبدة الفول السوداني

تتسم زبدة الفول السوداني بكونها مصدرًا غنيًّا بالزيوت الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على إزالة العلكة غير المرغوب فيها، بما يعني أنها من العلاجات المنزلية التي يسهل استخدامها وتحقيق نتائج إيجابية من ورائها، لاسيما فيما يخص إزالة العلكة من الخصل بأقل خسائر ممكنة.



5- كريم تنعيم الشعر

لا تزال كريمات تنعيم الشعر تحتفظ بمكانتها بين كل منتجات العناية بالشعر، فهو يساعد على تنعيم الشعر وتليينه؛ ما يسهم بفاعلية في تخليص الخصل من العلكة دون إلحاق الضرر بها مطلقًا.



6- صودا الخبز

صودا الخبز عبارة عن مذيب من شأنه أن يجعل العلكة أقل التصاقا (مثل الخل)، إذ إنها تعمل على تكسير العلكة من خلال إزالة مفعول البوليمرات المسؤولة عن الالتصاق في خلال بضع دقائق.



7- منتجات إزالة المواد اللاصقة

يمكن لهكذا منتجات أن تزيل العلكة من الشعر بسهولة، حيث تتسم بفاعليتها الشديدة في هذا الجانب، خاصة أن الأنواع التي تباع منها تكون مخصصة بالأساس لإزالة بقايا الملصقات من الأكواب أو الأواني. لكن في العموم ينصح بعدم وضع المنتج على الفروة حتى لا تحدث مضاعفات، والأفضل دوما هو قراءة التعليمات المدونة على المنتج قبل الاستخدام لأفضل نتائج.

فوشيا