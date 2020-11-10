لحظة درامية.. شاهد ماذا فعل كلب مع قطة نافقة في احدى شوارع الصين !

الوكيل الإخباري _ في لحظة درامية حاول كلب أليف إيقاظ قطة نافقة بعد أن وجدها ملقاة بوسط طريق سريع جنوب غرب الصين .
وحسبما تبين في مقطع فيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي قام الكلب بسحب جسد القطة الى جانب الطريق وحاول مرارًا إحيائها، إلا أن محاولاته باءت بالفشل الذريع ، ليقوم بعدها بسحب جثة القطة إلى جانب الطريق.
المصدر : اليوم السابع
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