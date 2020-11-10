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الثلاثاء، 10-11-2020 04:49 م

لحظة درامية.. شاهد ماذا فعل كلب مع قطة نافقة في احدى شوارع الصين !

21159-الكلب-يحاول-إيقاظ-القطة-فى-محاولة-بائسة


الوكيل الإخباري _ في لحظة درامية حاول كلب أليف إيقاظ قطة نافقة بعد أن وجدها ملقاة بوسط طريق سريع جنوب غرب الصين .

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وحسبما تبين في مقطع فيديو الذي تم تداوله عبر  مواقع التواصل الإجتماعي قام الكلب بسحب جسد القطة الى جانب الطريق وحاول مرارًا إحيائها، إلا أن محاولاته باءت بالفشل الذريع ، ليقوم بعدها بسحب جثة القطة إلى جانب الطريق.

 

 

 

المصدر : اليوم السابع 

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