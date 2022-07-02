الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 10:55 ص

مخترع أول هاتف محمول يقدم نصيحة للعالم !

image


الوكيل الإخباري-نصح مارتن كوبر مخترع أول هاتف محمول في العالم بعدم الإفراط في استخدام الهاتف، معربا عن دهشته للوقت الذي يهدره مستخدموه.

وخلال رده على إحدى المشاركات التي قالت عبر قناة "بي بي سي"، إنها تقضي ما يزيد عن 5 ساعات يوميا على هاتفها، قال كوبر ضاحكا: "هل تقضين حقا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي من حياتك".

اضافة اعلان


وطلب كوبر (92 عاما)، من المُشاركة عدم الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، وأن "تستمتع وتستفيد من وقتها وحياتها بشكل أفضل، بدلا من إهداره على الهاتف المحمول".


واخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X عام 1973، وهو أول هاتف محمول في العالم.


وكان كوبر يعمل في شركة "موتورولا" منذ أكثر من عشرين، وقال في لقاء تلفزيوني سابق إنه كان محبطا من تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي قضاء الكثير من الوقت في السيارة لاستخدام الهاتف، وتوصل إلى فكرة صنع هاتف محمول يمكن استخدامه داخل السيارة أو خارجها وفي أي مكان.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6284be524236040b643e56dc

ناسا تنشر أعمق صورة للكون في 12 تموز الحالي .. ماذا تعني ؟

فوائد_نحل_العسل

عسل النحل .. دراسة واعدة لعلاج سرطان الثدي

555

أمريكا .. رجل يفوز بـ 250 الف دولار بسبب رؤية في المنام

1431415_0

محكمة روسية تعتقل "هرًّا" بناءً على طلب صاحبته

1998522

رجل مرور سعودي يشهر مسدسا لإيقاف مفحط بالقوة - فيديو

Untitled-1

100 ألف دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على ملكة العملات الرقمية

أخبار متعلقة
3

مدينة عربية في المرتبة الثانية عالمياً بأغلى تذكرة سينما

62b5b0ce4c59b7420278950f

فيديو.. هولندا تطلق أول سيارة كهربائية تعمل لأشهر دون الحاجة لشحنها!

2019_3_24_20_52_45_161

الصراخ .. أغرب وظيفة في العالم !

التحقيق مع ثري عربي يرمي بأكثر من 22 ألف دولار في الشارع_0

دراسة : زيادة عدد الأثرياء في العالم بنسبة 3. 10% خلال العام الماضي

ز

شرط عروس مصرية قبل توقيع عقد زواجها يجتاح مواقع التواصل