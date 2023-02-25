مشهد صادم لشاب يقذف امرأة بعربة تسوق.. طرحها أرضا بلا حراك في البرازيل

الوكيل الإخباري - لحظة صادمة رمى خلالها رجل عربة تسوق على زبونة أخرى، تاركًا إياها فاقدة للوعي بعد أن تجادلا عندما كانا يقفان معا في طابور الانتظار في متجر في البرازيل.

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وفي تفاصيل الحادثة، ألقى رجل يبلغ من العمر 36 عامًا العربة على المرأة البالغة من العمر 45 عامًا في سوبر ماركت صباح يوم 16 فبراير. كان العميلان يقفان في طابور الانتظار معًا قبل أن يبدآ الجدال .

ذكرت صحيفة "G1" أن المهاجم قال "ما فعلته كان بمثابة درس" ، وادعى أن المرأة قالت إنه شاذ وقامت بتخويفه. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يسحب عربة التسوق الخاصة به ويرفعها عالياً فوق رأسه، ويقذف بها باتجاه المرأة التي تلقت ضربة قوية على رأسها.



وبعد تلقيها الضربة، شوهدت وهي تتحرك ببطء على الأرض بينما يهرع المتسوقون الآخرون لتقديم مساعدتهم ويقترب المقطع المصور من نهايته.



وبحسب "ديلي ميل" قالت الشرطة إن المرأة والمهاجم لا يعرفان بعضهما من قبل.



ونقلت المرأة الى المستشفى حيث خضعت للعلاج.

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