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الإثنين، 31-07-2023 02:27 م

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة مصرع شخص هارب من الشرطة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - نشرت شرطة ولاية كولورادو الأميركية مقطع فيديو يوثق حادثة شهدتها الولاية قبل أشهر لشرطي حاول توقيف مشتبه به .

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لا أن المتهم تملكه الخوف ونزل من سيارته وفر مسرعاً تحت جنح الظلام، ليطارده الشرطي بالأعيرة النارية من مسدسه الصاعق محاولا اللحاق به.


وخلال ركض الشاب الهارب جاءت سيارة مسرعة فدهسته ليفارق الحياة في الحال.

 

 

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