مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة مصرع شخص هارب من الشرطة في أمريكا

الوكيل الإخباري - نشرت شرطة ولاية كولورادو الأميركية مقطع فيديو يوثق حادثة شهدتها الولاية قبل أشهر لشرطي حاول توقيف مشتبه به .

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الحادثة وقعت قبل عدة أشهر ونشرت الشرطة المقطع مؤخراً. أحد أكثر المقاطع المتداولة في الولايات المتحدة لشرطي من ولاية كولورادو يوقف مشتبه به فنزل من سيارته وهرب فلحقه الشرطي وأطلق المسدس الصاعق فسقط الشاب على الشارع وأتت سيارة مسرعة فصدمته ومات.الحادثة وقعت قبل عدة أشهر ونشرت الشرطة المقطع مؤخراً. https://t.co/4lhZg4quL8 July 30, 2023

لا أن المتهم تملكه الخوف ونزل من سيارته وفر مسرعاً تحت جنح الظلام، ليطارده الشرطي بالأعيرة النارية من مسدسه الصاعق محاولا اللحاق به.



وخلال ركض الشاب الهارب جاءت سيارة مسرعة فدهسته ليفارق الحياة في الحال.

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