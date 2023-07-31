شاهد حصان ينحرف فجأة خارج مسار سباق ويداهم الجمهور في السعودية

الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يظهر خروج حصان عن مساره خلال إحدى سباقات الخيل في منطقة تبوك. يظهر الفيديو الحصان وهو يركض في المسار بشكل طبيعي، ولكنه فجأة خرج عن المسار واندفع نحو الجمهور، وكاد أن يدهس بعضهم.



ومن ثم اصطدم الحصان بالطاولة المخصصة لتتويج الفائز، التي كانت في طريقه، ولكنه استطاع السيطرة على الوضع. أثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعض المغردين إلى أن سبب خروج الحصان هو اعتياده على الدخول والخروج من نفس المكان، فيما أشار آخرون إلى أن هذا الحادث قد يكون نصيب الحصان، وأن حصوله على الكأس ربما كان شراً بالنسبة له. وتم تداول تعليقات طريفة أخرى حول الحادث، بما في ذلك “الحصان يريد الكأس بشدة”!

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