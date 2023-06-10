مواطنون يسبحون ويلهون في مياه أحد الأودية بعد هطول الأمطار في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتنزهين وهم يستمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة في أحد الأودية بمنطقة الباحة جنوب غرب السعودية.
يظهر الفيديو المتنزهين وهم ينصبون خيمتهم على حافة الوادي ويستعدون للاستمتاع بالجو الطلق، ويتضمن الفيديو لقطات للمتنزهين وهم يستمتعون بجريان مياه الوادي بعد هطول الأمطار، ويرقصون ويستمتعون بالمياه المنعشة.
كما قام المتنزهون بإحضار ما يحتاجونه من أغطية ومأكولات ومشروبات للاستمتاع بالوقت الممتع في الطبيعة.
وسط بهجة المتنزهين..— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 9, 2023
مناظر طبيعية خلابة في أحد أودية منطقة #الباحة جنوب غرب #السعودية pic.twitter.com/8iS7fB4B62
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