مصريون يكتشفون كنوزا ثمينة والأمن يحبط تهريبها - صورة

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الوكيل الإخباري - تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على 9 متهمين في محافظتي أسيوط وسوهاج جنوبي القاهرة، وبحوزتهم 100 قطعة أثرية عثروا عليها عبر الحفر والتنقيب في منازلهم بقصد الاتجار والتربح.

وقال مسؤول أمني، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام رصدت قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وحيازته لبعض القطع الأثرية وفقا لسكاي نيوز.

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وأوضح المسؤول، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بمنزله وعدد 96 قطعة وعملة يشتبه في أثريتها، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح.


وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة في المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار أكدت أثريتها، وأنها تعود إلى العصور "الفرعوني واليوناني والروماني".


وفي ذات السياق أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.


وأفاد السمؤول الأمني بأنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم و7 أشخاص آخرين، وتم العثور في منزل المتهم الأول على حفرة بعمق 8 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر، و4 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها، وبمواجهتهم اعترفوا جميعا بارتكاب الجريمة وأن القطع المضبوطة من ناتج الحفر للاتجار بها.


وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.


 

المصدر - البيان 

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