الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 11:00 ص

مصري يخترع كرسياً متحركاً يعمل بإشارات المخ

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الوكيل الإخباري - نجح شاب مصري في اختراع كرسي متحرك يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعي.

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الاختراع، الذي ابتكره الباحث عبد الرحمن عمران، يتحرك لليمين واليسار ولأعلى وأسفل بأوامر يتلقاها في صورة إشارات وموجات من المخ، وتوصل إليه على أمل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في شؤون حياتهم اليومية.

 

يعتمر عبد الرحمن عمران وحدة رأس متصلة بالكرسي المتحرك، ويمكنه ببساطة تحريك رأسه في الاتجاه الذي يرغب فيه فيما يستطيع الكرسي الدوران 360 درجة.


ولد عمران بعيب خلقي أثر في مهاراته الحركية، ولم يتمكن من المشي إلا عند سن الخامسة بعد عدة عمليات جراحية وكثير من جهود إعادة التأهيل.

 

وكان الباحث الشاب، البالغ من العمر 24 عاماً، مسكونا بالرغبة في اختراع جهاز يمكن أن يساعد العاجزين عن المشي أو تحريك أطرافهم.

وأضاف: «فكرة المشروع أن نمكّن مرضى الشلل الرباعي من استخدام الكراسي عن طريق حركة الرأس أو إشارات المخ، ما يسهل لهم التحكم دون الحاجة إلى المساعدة».

البيان 

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