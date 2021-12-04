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السبت، 04-12-2021 09:50 ص

مصر...ضبط 14 قطعة أثرية في منزل موظف - صورة

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الوكيل الإخباري - ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية 14 قطعة أثرية في منزل موظف بالإدارة الزراعية في مدينة كفر البطيخ.

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وذكرت صحيفة "صدى البلد" أن معلومات سرية وصلت إلى إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن دمياط، تفيد بأن أحد الموظفين يحوز عددا من القطع الأثرية وقطع السلاح في منزله بمدينة كفر البطيخ.

وأضافت أن قوة من المديرية داهمت المنزل وعثرت على خزانتين الأولى فيها 8 قطع أثرية، والثانية تحوي 6 قطع.


النيابة العامة المصرية أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط في الإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار، وقد أكدت الأخيرة أن القطع المضبوطة أثرية فعلا.


وقررت النيابة المصرية حبس المتهم (ف. غ) مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.


 

المصدر - البيان

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