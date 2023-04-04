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الثلاثاء، 04-04-2023 01:01 م

مصر.. لافتة في الشارع تثير ضجة وسخرية - صورة

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الوكيل الإخباري - طلب محافظ سوهاج في مصر بشكل عاجل إزالة اللافتة الإرشادية بمدخل مدينة أخميم شرقي المحافظة، بعد إثارة حالة من الجدل والسخرية الشديدة من أهالي المحافظة.

وتسبب اللافتة في سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي، نتيجة تضمن اللافته الإرشادية عددا من العبارات المكتوبة باللغة العربية، وترجمتها حرفيا باللغة الإنجليزية.

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كما كلف محافظ الإقليم، بفتح تحقيق حول الواقعة، وتحديد مسؤولية الجهة التي قامت بوضع هذه اللافتة بهذا الشكل، الذي أثار جدلا واسعا لدى الشارع السوهاجي، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

 


 

روسيا اليوم 

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