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الإثنين، 19-10-2020 02:31 م

مطعم يوفر التباعد الاجتماعي لزبائنه بعجلة عين بودابست - صور

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الوكيل الاخباري – يستضيف مطعم في العاصمة المجرية بودابست زبائنه داخل كبائن عجلة ملاهي عملاقة، في محاولة لتأمين أقصى درجات التباعد الاجتماعي، وتقديم تجربة مبتكرة تساعد في التخفيف من آثار الخسائر الناجمة عن قيود وباء كورونا.

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قال كارولي جرينداي مالك المطعم إن حجم الإقبال في أحد مطاعمه التي أُعيد فتحها انخفض إلى نحو عشر مستويات ما قبل إجراءات العزل العام مما أجبره على البحث عن وسائل جديدة للعمل.


وعن النشاط الذي ينظم في أحد المعالم وسط بودابست قال "الآن ومع عدم وجود كثير من الناس على عجلة فيريس الدوارة أو في المطعم بسبب عدم وجود سائحين، سنحت لنا الفرصة للقيام بذلك.

 

"من المهم جدا الآن أن يصبح الناس قادرين على الانفصال عن الضيوف الآخرين ليكونوا في مأمن، وعجلة فيريس مثالية بقمراتها المنفصلة". وفقا لـ "رويترز".

وسجلت المجر 46290 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و 1142 وفاة حتى اليوم الأحد. ويتجه اقتصاد البلاد صوب انكماش بنسبة بين خمسة و سبعة في المئة هذا العام.


وأوضح جرينداي أن تكلفة تناول طعام كوستيس على العجلة الدوارة تبلغ ما يصل إلى 48000 فورنت (154.40 دولار) لكل وجبة من أربعة أطباق.

وقد بيعت كل تذاكر الحدث عن آخرها في غضون أيام، حيث سعى العملاء المحليون الميسورون إلى هروب نادر من القيود المفروضة بسبب كورونا.

ويخطط جرينداي لتكرار الأمر عند عودة الطقس الدافئ في الربيع على الرغم من أن الليلة الباردة في شهر أكتوبر تشرين الأول لم تردع الزبائن يوم السبت.
وقال سابولج بالاش، الذي تناول الوجبة مع زوجته وطفليه في إحدى قمرات العجلة، "أردنا أن نخرج قليلا ونستمتع بتجربة أخرى لأننا نعيش محبوسين تماما".


وأضاف "معتادون على الذهاب للمطاعم كثيرا. اعتدنا الذهاب إلى اثنين من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، لكننا توقفنا بسبب كوفيد. بالتالي هذه هي فرصتنا الوحيدة الآن لأننا هنا في حالة عزلة حقا".





 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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