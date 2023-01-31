منذ 40 عاماً.. شاهد مسن تسعيني وابنه يوزعان على المعتمرين والمارة التمر والخبز

الوكيل الإخباري - أظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع مسن تسعيني وابنه يوزعان على المارة، التمر والخبز والقهوة والشاي بالمدينة المنورة .
ورصد الفيديو، إقبال عدد من الأشخاص على المسن الذي يبلغ عمره 95 عاماً وابنه بجانبه، كما ظهروا يأخذون منهم الخبز والتمر.
وقال المسن، إنه يوزع على المعتمرين والمارة التمر والخبز والشاي والقهوة منذ 40 عاماً.
منذ 40 عاماً.. مواطن تسعيني وابنه يوزعان التمر والخبز والشاي على المعتمرين والزوار.#صباح_الخير #رسالة_اليوم pic.twitter.com/816rHq7SWF— ماذا يجري؟ (@KSA_happening) January 29, 2023
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة