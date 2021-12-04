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السبت، 04-12-2021 10:09 ص

ناسا تكليف 3 شركات أمريكية بعمل تصاميم لمحطات فضائية

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الوكيل الإخباري - كلّفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) 3 شركات أمريكية بعمل تصاميم لمحطات فضائية تجارية جديدة. والشركات هي «بلو أوريجين» و«نانوراكس» و«نورثروب جرومان». 

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وقالت ” ناسا” إن من بين تلك الشركات “بلو أوريجين” المملوكة لمؤسس أمازون “جيف بيزوس” وستحصل على مبلغ 130 مليون دولار، وشركة نانوراكس ومقرها تكساس وستحصل على 160 مليون دولار ونورثروب جرومان ومقرها فرجينيا وستحصل على 125،6 مليون دولار.

 

لفتت إلى أنها تسعى إلى الانتقال من محطة الفضاء الدولية إلى منصات أخرى، لذلك ستعمل للحفاظ على “وجود أمريكي لا ينقطع في مدار أرضي منخفض”.

 

المصدر - البيان 

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