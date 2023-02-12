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الأحد، 12-02-2023 11:48 ص

نيوزيلندا..العثور على بقايا أضخم بطريق

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الوكيل الإخباري - عثر علماء من غرينتش (الولايات المتحدة الأمريكية) في شاطئ نيوزيلندا، على بقايا أضخم بطريق عاش على الأرض قبل ملايين السنين، وفق «نوفوستي».

وتشير مجلة «ياليونتولجي»، إلى أن هذا البطريق هو أضخم بطريق يكتشفه العلماء حتى الآن. ووفقاً للباحثين، «أظهرت الاكتشافات الأحفورية الحديثة في نيوزيلندا تنوعاً مذهلاً في مجموعة البطريق.

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وينسب البطريق الجديد إلى أضخم أنواع البطريق إطلاقاً المسمى كوميمانو «فورديسيون». ووفقاً للتقديرات يبلغ وزن البطريق 154 كيلوغراماً، وعاش قبل 50 مليون عام.

 

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