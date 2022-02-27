نيويورك ..يعاني من صعوبة التنفس فاكتشف الأطباء شيئا غريبا

الوكيل الإخباري - اكتشف أطباء على سناً يبلغ طوله 15 ملم نما في داخل أنف مريض جاءهم بشكوى من صعوبة التنفس.

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وتوجه الرجل من نيويورك، والبالغ من العمر 38 عاما، إلى الطبيب بعد أن عانى من صعوبات في التنفس لسنوات عدة.

كان لدى الرجل سن منتبذ يبلغ طوله 15 ملم، والذي يُعرّف بأنه يحتوي على ضرس في مكان غير طبيعي. والحالة نادرة للغاية وعادة ما تشهد نمو الأسنان في عظم الفك تحت اللثة بدلاً من الأنف، وهي حالة تؤثر على 0.1 إلى 1% من السكان، وفقا لدراسة أجريت عام 2019.





ولا يزال من غير الواضح ما الذي يسبب هذا النمو المتطفل داخل الأنف، على الرغم من أن الأطباء في الماضي ألقوا باللوم على الصدمات والالتهابات جنبا إلى جنب مع الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق، وهو انشقاق في سقف الفم منذ الولادة.

ولحسن الحظ، تمكن الأطباء من إزالة الكتلة للمريض عن طريق جراحة داخل الأنف دون أي "مضاعفات ما بعد الجراحة"، وفقا للتقارير.





وفي "متابعة بعد ثلاثة أشهر من الجراحة، تم حل أعراض انسداد الأنف لدى المريض"، بحسب روسيا اليوم.



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