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الثلاثاء، 14-09-2021 10:34 ص

هابل يرصد كتلة متلألئة على بعد 20 ألف سنة ضوئية منا - فيديو

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الوكيل الإخباري - رصد تلسكوب هابل الفضائي مشهداً كونياً مبهراً لأحد العناقيد الكروية، الواقعة على بعد أكثر من 20 ألف سنة ضوئية من الأرض.

ويعد NGC 6717 كتلة كروية من النجوم، يصل عددها إلى الآلاف أحياناً، مرتبطة ببعضها بعضاً بقوة في شكل كروي تقريباً.

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وتحتوي العناقيد الكروية على عدد من النجوم في مراكزها أكثر من أطرافها الخارجية، إذ تتناقض حواف NGC 6717 ذات الكثافة المنخفضة، بشكل صارخ، مع مجموعة النجوم المتلألئة في المركز.

 

 

المصدر - البيان 

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