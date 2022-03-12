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السبت، 12-03-2022 11:00 ص

هجوم دموي لـ 6 كلاب ضالة على طفل في السعودية

الكلاب


الوكيل الإخباري - هاجمت مجموعة كلاب ضالة طفلا سعوديا في الجوف، شمال البلاد، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة وبالغة.

وقال جد الطفل لقناة الإخبارية السعودية إن 6 كلاب هاجموا الطفل خلال وجوده بالمزرعة وأنه تعرض لإصابة في كتفه.

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وطالب الجد أمير منطقة الجوف والسلطات بإيجاد حلول للكلاب الضالة وسط الأحياء السكنية التي تتجمع في الصباح الباكر، وتدخل أحواش المنازل وأصبحت تشكل خطرا على الأطفال.


واستكمل قائلا: "صرنا في خوف ورعب".


وأضاف أن الطفل في المستشفى، منذ 4 أيام، لتلقي العلاج الكامل، فيما أجرى عملية جراحية، الخميس، مشيرا إلى استقرار حالته.

 

البيان 

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