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الخميس، 21-07-2022 10:47 ص

وفاة الباندا الأكبر سناً في العالم عن عمر 35 عاماً

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الوكيل الإخباري-أعلنت حديقة أوشن بارك في هونج كونج وفاة " آن آن" ، دب الباندا العملاق الأكبر سنا في العالم تحت رعاية البشر، اليوم الخميس عن عمر 35 عاما، أي ما يعادل 105 سنوات من عمر الإنسان.

وأضافت الحديقة، التي كان آن آن يعيش فيها منذ عام 1999، أن علامات تدهور مستمر ظهرت على صحته خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تراجع كميات الطعام التي كان يتناولها حتى امتنع تماما عن الأكل.

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كان آن آن وجيا جيا، وهي أكبر أنثى من حيوانات الباندا العملاقة سنا في العالم وماتت في عام 2016 عن عمر 38 عاما، هديتين من الحكومة الصينية.


وقالت أوشن بارك في بيان "نعلن بحزن شديد خسارة آن آن".
وأضافت الحديقة أنها ممتنة للفرصة التي أتيحت لها لرعاية جيا جيا وآن آن لأن ذلك ساعدها على أن تصبح قاعدة مهمة للحفاظ على حيوانات الباندا.


البيان

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