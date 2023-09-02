10 كلاب بيتبول مفترسة تلتهم جسد صبي أمريكي بطريقة مروعة

الوكيل الاخباري- تعرض صبي أمريكي للهجوم من قبل مجموعة كلاب مكونة من 10 بيتبول بينما كان خارجًا من منزله على دراجته وهو في طريقه للقاء صديق.



وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قالت والدة الصبي وتدعي أمبر إن هانتر بيشوب، 12 عاماً، حاصرته الكلاب التي حاولت أكله.



وقالت إنها وجدت الصبي الفقير ملقى في خندق محاطًا بالحيوانات عندما وصلت إلى مكان الحادث في مقاطعة روثرفورد بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة.

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واوضحت أن الهجوم وقع على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب شرق أشفيل ، حيث بدا الكلاب وكأنهم يتضورون جوعا، بصراحة.



وقالت أمبر لقناة ABC News 13: إنها رأت الكلاب يلتهمون جسد ابنها المسكين.

صدى البلد