5 طرق للتخلص من النمل داخل المنزل

الوكيل الاخباري - يواجه كثير من الناس مشاكل كبيرة بسبب دخول النمل إلى منازلهم، حيث يهاجم الأطعمة ويفسدها خاصة إذا وصل إلى المطبخ، لكن بعضهم ربما لا يعرف أن هناك بعض الطرق الطبيعية للتخلص منه دون استخدام المبيدات.



ورغم اعتقاد بعض الناس أن المبيدات هي الوسيلة المثلى للقضاء على النمل، إلا أن هناك طرقا طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من النمل بسهولة، وفقا لتقرير عن مكافحة النمل داخل المنازل، نشره موقع "موميبوتامس" الأمريكي.



ما هي طرق التخلص من النمل؟

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بعض الطرق التي يمكن استخدامها للقضاء على النمل، الذي يهاجم المنازل، تعتمد على زيوت وخلطات طبيعية ومنها:



خليط بورات الصوديوم والسكر



يمكن تجهيز هذا الخليط خلال دقائق وهو عبارة عن خليط يضم نصف كوب من السكر وملعقة ونصف من بورات الصوديوم يضاف لها كوب ونصف من الماء الدافئ.



يتم إذابة الخليط جيدا وغمر قطع من القطن داخله ثم وضعها على المكان الذي يوجد به النمل عدة مرات.

الزيوت العطرية



يجب عليك أن تبحث عن الممرات الخاصة بالنمل، التي تربط بين مصدر الطعام مستعمرات النمل وقطع هذا الممر باستخدام بعض الزيوت، التي تجعلها غير قادرة على الوصول إلى مصدر الطعام.



ومن هذه الزيوت زيت النعناع وزيت شجرة الشاي، وزيت القرنفل وزيت الليمون، وجميعها يتم رشها في مكان تجمع النمل.



الخل الأبيض



يمكن استخدام الخل الأبيض في مكافحة النمل بفضل رائحة النفاذة التي تجبر حشرات النمل على الفرار من الأماكن، التي يتم رشها به.



ويتم تحضير خليط الخل الأبيض عن طريق إضافة ربع كوب من الخل الأبيض مع ربع كوب من الماء مع قطرات من الزيوت العطرية، وأبرزها زيت القرنفل.



خليط السكر والصودا



يعتمد هذا الخليط على استخدام المركبات الحمضية مع السكر لجذب النمل، الذي ينقل مكونات الخليط إلى مستعمراته ثم يبدأ في تناول السكر، المخلوط بالصودا بصورة تقود إلى التخلص منه.



خليط عصير الليمون



يمكن تحضير هذا الخليط بواسطة إضافة الليمون إلى الماء مع قطرات من الزيوت العطرية، ورشه على تجمعات النمل.







المصدر : سبوتنك