8 طرق فعّالة للقضاء على حشرات الخريف.. احذري دخول هذه المواد للمنزل

الوكيل الاخباري - مع البدء في انخفاض درجات الحرارة، قد تظهر بعض الحشرات داخل المنزل بصورة شائعة، وتسبب إزعاجًا كبيرًا للمتواجدين بداخله، خاصة مع الاستمرار المتوالي في ظهورها، ولذلك تحرص العديد من ربات البيوت على توخي الحذر ورفع درجات الاستعداد لمواجهة تلك الكائنات المزعجة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن.



الحشرات التي تظهر بالمنزل في فصل الخريف



و أن ظهور الحشرات بمختلف أنواعها داخل المنزل، يرتبط بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة على مدار فصول العام، والتي تترواح ما بين 16 و30 درجة مئوية.



أما بشأن الحشرات المنزلية التي تظهر بشكل شائع خلال الأيام الباردة بفصل الخريف، أوضح «رزق» أنها تتمثل في بعض أنواع الحشرات الطائرة كالهاموش «ذكر الباعوض»، والناموس، فيما تتمثل الزاحفة في الأبراص.



كيفية التصدي على حشرات فصل الخريف



• الحشرات الطائرة

1- تخفيف الإضاءات المنزلية خاصة في النهار حتى لا تنجذب إليها الحشرات الطائرة كالذباب.

2- غلق مصادر القمامة جيدًا، ووضع المخلفات أول بأول داخل أكياس بلاستيكية مع غلقها.

3- فتح النوافذ للتهوية الجيدة.

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• الحشرات الزاحفة

1- التخلص من فضلات الطعام أول بأول.

2- استخدام الكلور في عمليات التنظيف، خاصة بأركان المنزل، والنوافذ والأبواب.

3- صب مياه ساخنة داخل «البلاعات».

4 - عدم إدخال الكراتين الخاصة بالمنتجات المختلفة بقدر الإمكان داخل المنزل، لأنها تعد بيئة خصبة لنمو بيض الحشرات الزاحفة.

5 - غلق النوافذ جيدًا خاصة مع وجود الزرع بالقرب منها.

وفن

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