الثلاثاء 2025-09-30 01:45 م
 

أجمل أسماء البنات المستوحاة من فصل الشتاء

96
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   أسماء البنات الشتوية تعكس مشاعر الدفء والحنين، وتحمل معاني جميلة مستوحاة من المطر، الثلج، والغيوم. إليك باقة من الأسماء العربية والأجنبية المرتبطة بأجواء الشتاء:

🌧️ أسماء بنات عربية مستوحاة من الشتاء:
مَطَر: يوحي بالخير والبركة، ويمكن تسميته للذكور والإناث.
غَيْثَاء: الغيمة الممطرة أو الأرض التي أغاثها المطر.
مُزْن / مُزْنة: السحاب المُحمّل بالماء.
سَحَاب: الغيم المنتشر في السماء، ومذكور في القرآن.
دِيْمَة: المطر المستمر بلا رعد أو برق.
جُوْد: المطر الغزير، وله معنى آخر هو الكرم.
نَدى: بلل الصباح على أوراق الشجر، ويرمز أيضاً للكرم.
لَيْلى: الليل الطويل، المظلم، من سمات ليالي الشتاء.

🌦️ أسماء جديدة وناعمة:
هُتُون: المطر المتتابع، أو الدموع الغزيرة.
رَذَاذ: المطر الخفيف والناعم.
بَارِقَة: سحابة تحمل برقاً، أو الشيء اللامع.
أيلول: أول شهور الخريف، بداية الأجواء الباردة.
ثلوج: ناعم وجميل، يرمز للنقاء والبراءة.
شتا: مستوحى من اسم فصل الشتاء نفسه.

🌨️ أسماء بنات شتوية أجنبية:
كريستال (Crystal): الجليد أو الشيء النقي واللامع.
بيانكا (Bianca): الأبيض كبياض الثلج.
سنوايت (Snow White): مأخوذ من قصة "بياض الثلج".
نيف (Neve): الثلج أو الضوء المشرق.
لومي (Lumi): الثلج باللغة الفنلندية.

📌 قائمة مختصرة بالأسماء الشتوية:
مَطَر – غَيْثَاء – مُزْن – سَحَاب – دِيْمَة – جُوْد – نَدى – لَيْلى – هُتُون – رَذَاذ – بَارِقَة – أيلول – شتا – ثلوج – نويل – كريستال – بيانكا – سنوايت – نيف – لومي.

هذه الأسماء ليست فقط مميزة، بل تحمل في طيّاتها روح الشتاء وسحره، وهي خيار مثالي لمن تبحث عن اسم أنيق ودافئ لطفلتها القادمة.

اضافة اعلان

 

حلوها 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إعلام إسرائيلي: الشاباك يحقق بالعدوان الإسرائيلي على قطر

عربي ودولي المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا إنهاء الحرب ووقف التجويع في غزة

ا

المرأة والجمال 5 تمارين لتمرين وتقوية الظهر للنساء فوق سن الأربعين

54

المرأة والجمال 6 أطعمة غنية بالماء لمكافحة جفاف البشرة

تع

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتأخير ظهور الشيب واستعادة حيوية الشعر

ع

المرأة والجمال روتين صباحي بسيط لبشرة مشرقة قبل الذهاب للعمل أو الجامعة

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار 90 قرشا للغرام.

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

عربي ودولي رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة

ب

طب وصحة عادة بسيطة قد تساعد على خفض ضغط الدم



 
 





الأكثر مشاهدة