أجمل أسماء البنات المستوحاة من فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- أسماء البنات الشتوية تعكس مشاعر الدفء والحنين، وتحمل معاني جميلة مستوحاة من المطر، الثلج، والغيوم. إليك باقة من الأسماء العربية والأجنبية المرتبطة بأجواء الشتاء:



🌧️ أسماء بنات عربية مستوحاة من الشتاء:

مَطَر: يوحي بالخير والبركة، ويمكن تسميته للذكور والإناث.

غَيْثَاء: الغيمة الممطرة أو الأرض التي أغاثها المطر.

مُزْن / مُزْنة: السحاب المُحمّل بالماء.

سَحَاب: الغيم المنتشر في السماء، ومذكور في القرآن.

دِيْمَة: المطر المستمر بلا رعد أو برق.

جُوْد: المطر الغزير، وله معنى آخر هو الكرم.

نَدى: بلل الصباح على أوراق الشجر، ويرمز أيضاً للكرم.

لَيْلى: الليل الطويل، المظلم، من سمات ليالي الشتاء.



🌦️ أسماء جديدة وناعمة:

هُتُون: المطر المتتابع، أو الدموع الغزيرة.

رَذَاذ: المطر الخفيف والناعم.

بَارِقَة: سحابة تحمل برقاً، أو الشيء اللامع.

أيلول: أول شهور الخريف، بداية الأجواء الباردة.

ثلوج: ناعم وجميل، يرمز للنقاء والبراءة.

شتا: مستوحى من اسم فصل الشتاء نفسه.



🌨️ أسماء بنات شتوية أجنبية:

كريستال (Crystal): الجليد أو الشيء النقي واللامع.

بيانكا (Bianca): الأبيض كبياض الثلج.

سنوايت (Snow White): مأخوذ من قصة "بياض الثلج".

نيف (Neve): الثلج أو الضوء المشرق.

لومي (Lumi): الثلج باللغة الفنلندية.



📌 قائمة مختصرة بالأسماء الشتوية:

مَطَر – غَيْثَاء – مُزْن – سَحَاب – دِيْمَة – جُوْد – نَدى – لَيْلى – هُتُون – رَذَاذ – بَارِقَة – أيلول – شتا – ثلوج – نويل – كريستال – بيانكا – سنوايت – نيف – لومي.



هذه الأسماء ليست فقط مميزة، بل تحمل في طيّاتها روح الشتاء وسحره، وهي خيار مثالي لمن تبحث عن اسم أنيق ودافئ لطفلتها القادمة.

