أجمل أسماء البنات المستوحاة من فصل الشتاء

🌧️ أسماء بنات عربية مستوحاة من الشتاء:
مَطَر: يوحي بالخير والبركة، ويمكن تسميته للذكور والإناث.
غَيْثَاء: الغيمة الممطرة أو الأرض التي أغاثها المطر.
مُزْن / مُزْنة: السحاب المُحمّل بالماء.
سَحَاب: الغيم المنتشر في السماء، ومذكور في القرآن.
دِيْمَة: المطر المستمر بلا رعد أو برق.
جُوْد: المطر الغزير، وله معنى آخر هو الكرم.
نَدى: بلل الصباح على أوراق الشجر، ويرمز أيضاً للكرم.
لَيْلى: الليل الطويل، المظلم، من سمات ليالي الشتاء.
🌦️ أسماء جديدة وناعمة:
هُتُون: المطر المتتابع، أو الدموع الغزيرة.
رَذَاذ: المطر الخفيف والناعم.
بَارِقَة: سحابة تحمل برقاً، أو الشيء اللامع.
أيلول: أول شهور الخريف، بداية الأجواء الباردة.
ثلوج: ناعم وجميل، يرمز للنقاء والبراءة.
شتا: مستوحى من اسم فصل الشتاء نفسه.
🌨️ أسماء بنات شتوية أجنبية:
كريستال (Crystal): الجليد أو الشيء النقي واللامع.
بيانكا (Bianca): الأبيض كبياض الثلج.
سنوايت (Snow White): مأخوذ من قصة "بياض الثلج".
نيف (Neve): الثلج أو الضوء المشرق.
لومي (Lumi): الثلج باللغة الفنلندية.
📌 قائمة مختصرة بالأسماء الشتوية:
مَطَر – غَيْثَاء – مُزْن – سَحَاب – دِيْمَة – جُوْد – نَدى – لَيْلى – هُتُون – رَذَاذ – بَارِقَة – أيلول – شتا – ثلوج – نويل – كريستال – بيانكا – سنوايت – نيف – لومي.
هذه الأسماء ليست فقط مميزة، بل تحمل في طيّاتها روح الشتاء وسحره، وهي خيار مثالي لمن تبحث عن اسم أنيق ودافئ لطفلتها القادمة.
