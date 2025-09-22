أختام الجوازات في طريقها للزوال.. إليك ما يجب معرفته

الوكيل الإخباري- يبدو أن أختام الجوازات، التي طالما احتفظ بها المسافرون كتذكارات، تتجه نحو الاختفاء التدريجي، مع اعتماد دول عديدة أنظمة رقمية حديثة تقوم على التعرف البيومتري، بحسب تقرير لموقع هافنغتون بوست.

ما الذي يتغير؟

عبور أسرع في المطارات:

البوابات الذكية ستعتمد على بصمة الوجه أو الإصبع بدلاً من الأختام التقليدية، ما يسرّع الإجراءات ويقلل الازدحام، خاصة في المطارات الكبرى.



تعزيز أمن الحدود:

الأنظمة الرقمية تتيح تحققًا دقيقًا من الهوية، وتقلل من فرص التزوير، مما يوفر حماية أفضل للحدود.



فقدان عنصر الذكرى:

رغم الفوائد، يشعر البعض بالحنين لفقدان الأختام الورقية التي مثّلت سجلًا شخصيًا للرحلات، وقد تحتفظ بعض المطارات بخيار أختام تذكارية اختيارية.



متطلبات سفر جديدة:

أنظمة مثل EES الأوروبية ستعتمد على البيانات البيومترية بدلاً من الأختام، ما يتطلب من المسافرين تجهيز معلوماتهم مسبقًا.



ختامًا، فإن رحلة السفر كما نعرفها تتغيّر، لصالح تجربة أكثر أمانًا وسرعة، لكن على حساب بعض الرمزية والنوستالجيا التي حملتها جوازاتنا.