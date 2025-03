أضرار في مطار دبلن بعد تأخر مسافر عن رحلته في إيرلندا - فيديو

الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة الأيرلندية القبض على رجل في العشرين من عمره بعد أن تسبب في إلحاق أضرار بمطار دبلن، إثر تفويته رحلته .

ووفقًا لصحيفة "أيريش تايمز"، وقعت الحادثة في مبنى الركاب رقم 1، حيث قام الرجل بانتزاع معدات إلكترونية من مكتب تابع لشركة طيران وألحق أضرارًا بالبنية التحتية المتنقلة. كما شوهد وهو يلقي بالكراسي حول بوابة المغادرة ويأخذ أثاثًا من مقهى قريب، مما أدى إلى تلف أجهزة فحص حجم الحقائب.



وأكدت شركة DAA المشغلة للمطار أن "المسافر كان في حالة سكر عند وصوله، وفور تفويته للرحلة، بدأ في إحداث أضرار جسيمة". وأضافت الشركة: "تمت السيطرة عليه بسرعة من قبل شرطة المطار، قبل أن تتولى الغاردا سيوشانا (الشرطة الوطنية) اعتقاله. نأمل أن يواجه المساءلة القانونية وألا نراه مجددًا في المطار".

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة العدل الجنائية في دبلن لمواجهة التهم الموجهة إليه.





🎥 © pic.twitter.com/StBjnJ8GCt On March 17, an incident occurred at #Dublin Airport involving a male passenger who became disruptive after missing his #Ryanair flight to Memmingen. The individual, reportedly intoxicated, caused significant damage at Gate 107 in Terminal 1...🎥 © @Shauns_Aviation #Ireland March 18, 2025

روسيا اليوم