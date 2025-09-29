أمريكا...العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة قادمة من أوروبا

وقالت السلطات إن موظفي الصيانة اكتشفوا الجثة صباح الأحد خلال فحص روتيني للطائرة، فيما فتحت وحدة جرائم القتل تحقيقًا في الحادث. ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص حتى الآن، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريًا.
