أمريكا...العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة قادمة من أوروبا

الوكيل الإخباري- عثرت الشرطة الأمريكية على جثة شخص داخل حجرة عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، بعد وصولها من أوروبا إلى مطار شارلوت دوغلاس بولاية كارولاينا الشمالية.

اضافة اعلان



وقالت السلطات إن موظفي الصيانة اكتشفوا الجثة صباح الأحد خلال فحص روتيني للطائرة، فيما فتحت وحدة جرائم القتل تحقيقًا في الحادث. ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص حتى الآن، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريًا.