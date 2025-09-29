الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

أمريكا...العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة قادمة من أوروبا

الإثنين، 29-09-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   عثرت الشرطة الأمريكية على جثة شخص داخل حجرة عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، بعد وصولها من أوروبا إلى مطار شارلوت دوغلاس بولاية كارولاينا الشمالية.

وقالت السلطات إن موظفي الصيانة اكتشفوا الجثة صباح الأحد خلال فحص روتيني للطائرة، فيما فتحت وحدة جرائم القتل تحقيقًا في الحادث. ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص حتى الآن، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريًا.

 

ارم نيوز 

 
 
