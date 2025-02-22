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إدانة أم بريطانية بقتل طفليها غرقًا أو خنقًا

أرشيفية لسيارات شرطة في بريطانيا
أرشيفية لسيارات شرطة في بريطانيا
السبت، 22-02-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت محكمة بريطانية، أمس الجمعة، السيدة كارا ألكسندر (47 عامًا) بقتل طفليها الصغيرين في منزلها الواقع بمنطقة داغنهام شرق لندن، وذلك في جريمة هزّت الرأي العام.اضافة اعلان


وتم العثور على جثتي الطفلين إيليجا توماس (عامان) ومارلي توماس (5 أعوام) في ديسمبر 2022، بعدما اكتشف والدهما المأساة عند زيارته لمنزل الأم.

وكشفت تحقيقات المحكمة أن الطفلين توفيا نتيجة الغرق أو الخنق، وفقًا لنتائج التشريح التي قدمتها هيئة الادعاء العام.

وفي دفاعها، ادعت كارا أن الطفلين غرقا في حوض الاستحمام أثناء نومها، إلا أن التحقيقات لم تدعم هذه الرواية.

كما أظهرت المحكمة أن الأب كان من المفترض أن يتولى رعاية الطفلين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه شعر بالقلق عندما فشلت محاولاته العديدة للتواصل مع كارا. وعندما ذهب إلى منزلها، أخبرته أن الطفلين نائمان في الطابق العلوي، في محاولة منها لإخفاء الجريمة.

وبعد إنكارها المستمر لتهمتي القتل، أدانت محكمة كينغستون كراون كارا ألكسندر يوم الجمعة، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي قريبًا، وسط غضب واسع من الجريمة البشعة التي أودت بحياة طفلين بريئين.

سكاي نيوز
 
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