إدانة أم بريطانية بقتل طفليها غرقًا أو خنقًا

وتم العثور على جثتي الطفلين إيليجا توماس (عامان) ومارلي توماس (5 أعوام) في ديسمبر 2022، بعدما اكتشف والدهما المأساة عند زيارته لمنزل الأم.
وكشفت تحقيقات المحكمة أن الطفلين توفيا نتيجة الغرق أو الخنق، وفقًا لنتائج التشريح التي قدمتها هيئة الادعاء العام.
وفي دفاعها، ادعت كارا أن الطفلين غرقا في حوض الاستحمام أثناء نومها، إلا أن التحقيقات لم تدعم هذه الرواية.
كما أظهرت المحكمة أن الأب كان من المفترض أن يتولى رعاية الطفلين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه شعر بالقلق عندما فشلت محاولاته العديدة للتواصل مع كارا. وعندما ذهب إلى منزلها، أخبرته أن الطفلين نائمان في الطابق العلوي، في محاولة منها لإخفاء الجريمة.
وبعد إنكارها المستمر لتهمتي القتل، أدانت محكمة كينغستون كراون كارا ألكسندر يوم الجمعة، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي قريبًا، وسط غضب واسع من الجريمة البشعة التي أودت بحياة طفلين بريئين.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
انهيار سقف مركز تجاري في بيرو وإصابة العشرات
-
مسلح بزي محامي يقتل زعيم عصابة شهير داخل قاعة محكمة بسريلانكا
-
24 وفاة و 800 إصابة في السودان جراء مرض ينتقل عبر المياه
-
لغز فوانيس الأشباح في أمريكا .. العلم يجد تفسيراً بعد عقود من الزمن
-
طفل أشقر مع متسولة يثير ضجة في مصر
-
عادل الجبير يثير تفاعلا بما قاله عن طبق "الكبسة" (فيديو)
-
"نذير الشؤم" تظهر على شواطئ جزر الكناري (فيديو)
-
السويد تعلن عن تضرر كابل بحري آخر في بحر البلطيق