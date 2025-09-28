الأحد 2025-09-28 01:46 م
 

إعصار راجاسا يحوّل شوارع ماكاو إلى "بحيرة صيد" للسكان - فيديو

الأحد، 28-09-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّلت شوارع مدينة ماكاو الصينية إلى ما يشبه بركة ضخمة بعد مرور إعصار راجاسا، حيث تداول رواد مواقع التواصل مشاهد غريبة لسكان يصطادون الأسماك من الطرقات المغمورة بالمياه باستخدام شباك وأكياس بلاستيكية.

وأظهر مقطع نشرته صحيفة "شنغهاي ديلي" سكانًا يجمعون الأسماك ويحملونها على دراجاتهم، بينما التقط آخرون صورًا ذاتية (سيلفي) مع صيدهم غير المتوقع.


وسخر متابعون من الموقف، قائلين إن "الإعصار لم يجلب فقط الأمطار، بل جلب أيضًا خططًا للعشاء".

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

