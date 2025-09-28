إعصار راجاسا يحوّل شوارع ماكاو إلى "بحيرة صيد" للسكان - فيديو

الوكيل الإخباري- تحوّلت شوارع مدينة ماكاو الصينية إلى ما يشبه بركة ضخمة بعد مرور إعصار راجاسا، حيث تداول رواد مواقع التواصل مشاهد غريبة لسكان يصطادون الأسماك من الطرقات المغمورة بالمياه باستخدام شباك وأكياس بلاستيكية.

اضافة اعلان



وأظهر مقطع نشرته صحيفة "شنغهاي ديلي" سكانًا يجمعون الأسماك ويحملونها على دراجاتهم، بينما التقط آخرون صورًا ذاتية (سيلفي) مع صيدهم غير المتوقع.



وسخر متابعون من الموقف، قائلين إن "الإعصار لم يجلب فقط الأمطار، بل جلب أيضًا خططًا للعشاء".

🌀After the devastation in Macau, residents went fishing in the streets after Typhoon Ragasa. There's free fish for everyone! hahhahhaha Incredible scenes of resilience and a darkly humorous silver lining after the severe flooding. 🐟😅 pic.twitter.com/ICU8mdEFHB September 24, 2025