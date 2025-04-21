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اختبارات نفسية غير معلنة في مقابلات التوظيف.. كيف تترك انطباعا ذكيا؟

غا
تعبيرية
 
الإثنين، 21-04-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-  يثير الجدل مؤخرًا استخدام بعض أصحاب العمل لاختبارات "خادعة" خلال مقابلات التوظيف، مثل تقديم كوب ماء لمعرفة مدى توتر المتقدم، أو إسقاط قلم عمدًا لاختبار رد فعله، وحتى طرح أسئلة غريبة مثل "كيف تقلي بيضة؟".

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لكن خبراء التوظيف والاختيار الوظيفي يؤكدون أن هذه الأساليب غير فعالة ولا تعكس مدى ملاءمة المرشح للوظيفة.


وصرّح البروفيسور كلاوس ميلشيرز، أستاذ علم نفس العمل بجامعة أولم، أن "أقلية ضئيلة فقط" من أصحاب العمل يستخدمون مثل هذه الحيل، وأنها تكشف القليل عن كفاءة المتقدمين.


من جانبها، نصحت مستشارة التوظيف ساره بونينغ بتجنّب الأسئلة غير المرتبطة بالوظيفة، داعية إلى احترام المتقدمين والتركيز على المهارات والخبرة. وأضافت أن المتقدم يمكنه الرد على سؤال غريب بسؤال مضاد: "ما الذي ترغب في معرفته عني؟"


ويشير ميلشيرز إلى أن استخدام مثل هذه الأساليب قد يترك انطباعًا سلبيًا عن الشركة ويؤثر على سمعتها، مؤكدًا: "الاحترام والشفافية أساس أي مقابلة ناجحة".

 

سكاي نيوز 

 
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