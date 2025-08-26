استخراج سكين من رأس طفلة عمرها 3 سنوات في الصين

ووفقاً للتفاصيل، كانت والدة الطفلة تغيّر ملاءات السرير عندما لامست سكيناً بجانبها، فانفصل نصل السكين عن المقبض بفعل الحركة المفاجئة، ليصيب رأس الطفلة التي كانت تلعب قربها، ويستقر فوق أذنها اليمنى.
حاولت الأم نزع السكين دون جدوى، ثم نقلت ابنتها بنفسها إلى مستشفى في مدينة كونمينغ، حيث أجرى الأطباء عملية دقيقة وناجحة لاستخراج السكين، وأكدوا استقرار حالتها.
وأشار الأطباء إلى أن نجاة الطفلة تعود إلى ليونة عظام جمجمتها في هذا العمر، ما خفف من خطر الإصابة القاتلة.
