استخراج سكين من رأس طفلة عمرها 3 سنوات في الصين

من موقع الحادث
 
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة South China Morning Post أن فريقاً طبياً في الصين نجح في استخراج سكين طوله 15 سنتيمتراً من رأس طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، إثر حادث غير مقصود.

ووفقاً للتفاصيل، كانت والدة الطفلة تغيّر ملاءات السرير عندما لامست سكيناً بجانبها، فانفصل نصل السكين عن المقبض بفعل الحركة المفاجئة، ليصيب رأس الطفلة التي كانت تلعب قربها، ويستقر فوق أذنها اليمنى.


حاولت الأم نزع السكين دون جدوى، ثم نقلت ابنتها بنفسها إلى مستشفى في مدينة كونمينغ، حيث أجرى الأطباء عملية دقيقة وناجحة لاستخراج السكين، وأكدوا استقرار حالتها.


وأشار الأطباء إلى أن نجاة الطفلة تعود إلى ليونة عظام جمجمتها في هذا العمر، ما خفف من خطر الإصابة القاتلة.

 

