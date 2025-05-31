اكتشاف جمجمة مشوهة يثير الجدل في الأرجنتين

ووفقًا لتقرير نشره موقع The Sun، فإن بعض علماء الحفريات يعتقدون أن هذا التشوه ناتج عن ممارسة قديمة تُعرف باسم "تشويه الجمجمة القحفي الصناعي"، حيث يتم الضغط عمدًا على رؤوس الأطفال لتغيير شكل الجمجمة.
هذه العادة تعود إلى آلاف السنين، وكانت تُمارس من قبل شعوب مثل "سييناغا" و"أغوادا" في أميركا اللاتينية بين القرنين الثالث والثاني عشر الميلاديين. ويُعتقد أن أصول هذه الممارسة تعود إلى ما يقرب من 300 ألف سنة، مع أول دليل معروف وُجد في العراق لدى شعب الموستيريين خلال العصر الحجري الأوسط.
مديرة الثقافة في البلدة، كلارا ريوس، أوضحت أن السلطات تواصلت مع قسم الأنثروبولوجيا والشرطة لإجراء الدراسات اللازمة لتحديد زمن الجمجمة وفهم ملابساتها.
-
أخبار متعلقة
-
ظهور مفاجئ لأسماك القرش في مياه عربية
-
لغة الجسد لا تكذب.. هل انفصل أوباما عن ميشيل بعد 32 سنة زواج؟
-
مقطع فيديو يثير الجدل.. هل الأرض تنبض فعلاً؟
-
تحقيق دولي بعد العثور على مادة مخدرة في منتج شهير للأطفال في أوروبا
-
خدعة "بسيطة" تحافظ على الخيار طازجا ومقرمشا لفترة أطول
-
عمره 140 ألف سنة... اكتشاف مهم جدًا تحت سطح البحر في إندونيسيا
-
فريق طبي سعودي يُنقذ حياة حاج إيراني خلال اللحظات الحرجة - صورة
-
انهيار جليدي يدفن جزءاً من قرية سويسرية - فيديو