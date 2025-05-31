السبت 2025-05-31 09:05 ص
 

اكتشاف جمجمة مشوهة يثير الجدل في الأرجنتين

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تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري-  عثر عمال بناء في بلدة سان فيرناندو بمنطقة بيلين، الأرجنتين، على جمجمة بشرية غريبة وممدودة داخل جرار دفن، مما أثار اهتمام الخبراء وتساؤلات حول أصلها.

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ووفقًا لتقرير نشره موقع The Sun، فإن بعض علماء الحفريات يعتقدون أن هذا التشوه ناتج عن ممارسة قديمة تُعرف باسم "تشويه الجمجمة القحفي الصناعي"، حيث يتم الضغط عمدًا على رؤوس الأطفال لتغيير شكل الجمجمة.


هذه العادة تعود إلى آلاف السنين، وكانت تُمارس من قبل شعوب مثل "سييناغا" و"أغوادا" في أميركا اللاتينية بين القرنين الثالث والثاني عشر الميلاديين. ويُعتقد أن أصول هذه الممارسة تعود إلى ما يقرب من 300 ألف سنة، مع أول دليل معروف وُجد في العراق لدى شعب الموستيريين خلال العصر الحجري الأوسط.


مديرة الثقافة في البلدة، كلارا ريوس، أوضحت أن السلطات تواصلت مع قسم الأنثروبولوجيا والشرطة لإجراء الدراسات اللازمة لتحديد زمن الجمجمة وفهم ملابساتها.

 

 

لبنان 24

 
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