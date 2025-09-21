اكتشاف رفات بشري داخل حقيبة في مطار تامبا الأمريكي - صور

المسافر كان قد صرّح بحمله 10 سيجار فقط، لكن التفتيش كشف وجود رفات بشرية ، وأكدت السلطات أن العظام تمثل خطراً صحياً وجرى إتلافها.
ولم تعلن الجمارك عن جنسية المسافر أو ما إذا كان سيُواجه اتهامات، في حين شددت الجهات الصحية على أن إدخال الرفات إلى الولايات المتحدة يتطلب تصاريح وشهادات وفاة توضح سبب الوفاة.
What started as a passenger declaring just 10 cigars at @FlyTPA turned bizarre. CBP Agriculture Specialists uncovered prohibited plants, undeclared cigars, and a foil-wrapped duffel bag containing what looked like human remains, including part of a… pic.twitter.com/yxFKtU5EQP
-
أخبار متعلقة
-
الألعاب النارية تحول حفل زفاف في دمشق إلى كارثة - فيديو
-
شاهد دب يهاجم تسعينية ويثير الرعب داخل متجر أمريكي!
-
طائرة تعلق في الجو فوق فرنسا لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يُصدّق!
-
ضبط سوري وفلسطيني انتحلا صفة أطباء في عيادة غير مرخصة بالبصرة
-
نصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيراً" وربما "مليارديراً"
-
مصر .. كشف "المصير المؤسف" للسوار الفرعوني المفقود
-
كاميرا مخفية توثق دهس شاحنة لفتاة عمداً في قرية سورية - فيديو
-
مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)