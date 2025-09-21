الأحد 2025-09-21 10:56 ص
 

اكتشاف رفات بشري داخل حقيبة في مطار تامبا الأمريكي - صور

غتع
تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   عثر ضباط الجمارك في مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا على عظام بشرية، بينها جزء من جمجمة، داخل حقيبة ملفوفة بورق الألمنيوم أثناء تفتيش روتيني.

اضافة اعلان


المسافر كان قد صرّح بحمله 10 سيجار فقط، لكن التفتيش كشف وجود رفات بشرية ، وأكدت السلطات أن العظام تمثل خطراً صحياً وجرى إتلافها.


ولم تعلن الجمارك عن جنسية المسافر أو ما إذا كان سيُواجه اتهامات، في حين شددت الجهات الصحية على أن إدخال الرفات إلى الولايات المتحدة يتطلب تصاريح وشهادات وفاة توضح سبب الوفاة.

 

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر الكرامة

أخبار محلية الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

ثب

فن ومشاهير روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

نقود أردنية

اقتصاد محلي 118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

قل

فن ومشاهير حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

ررررر

فن ومشاهير شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية



 
 





الأكثر مشاهدة