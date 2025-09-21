اكتشاف رفات بشري داخل حقيبة في مطار تامبا الأمريكي - صور

الوكيل الإخباري- عثر ضباط الجمارك في مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا على عظام بشرية، بينها جزء من جمجمة، داخل حقيبة ملفوفة بورق الألمنيوم أثناء تفتيش روتيني.

اضافة اعلان



المسافر كان قد صرّح بحمله 10 سيجار فقط، لكن التفتيش كشف وجود رفات بشرية ، وأكدت السلطات أن العظام تمثل خطراً صحياً وجرى إتلافها.



ولم تعلن الجمارك عن جنسية المسافر أو ما إذا كان سيُواجه اتهامات، في حين شددت الجهات الصحية على أن إدخال الرفات إلى الولايات المتحدة يتطلب تصاريح وشهادات وفاة توضح سبب الوفاة.



What started as a passenger declaring just 10 cigars at 🚬 FROM CIGARS TO BONES?! 💀What started as a passenger declaring just 10 cigars at @FlyTPA turned bizarre. CBP Agriculture Specialists uncovered prohibited plants, undeclared cigars, and a foil-wrapped duffel bag containing what looked like human remains, including part of a… pic.twitter.com/yxFKtU5EQP September 18, 2025